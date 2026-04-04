Kayısıda çiçeklenme döneminde etkili olan yağışlar, tozlaşmayı engelleyerek ürün kaybı riskini artırırken; şeker pancarında tablo tamamen farklı seyrediyor. Şeker fabrikası yöneticileri ve üreticiler için yağmur, doğru zamanda geldiğinde adeta “can suyu” anlamına geliyor. Ancak bu yıl Malatya’da işler biraz karışık.



Şeker pancarı üretiminde söz sahibi bölgelerden Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta ekim süreci tamamlandı, hatta pancarlar toprak yüzüne çıkmaya başladı. Bu bölgelerde yağan yağmur, gelişimi destekleyen önemli bir avantaj olarak görülüyor. Ancak Malatya’da tablo tersine dönmüş durumda. Yaklaşık 100 bin tonluk pancar üretim kapasitesine sahip şehirde ekim çalışmaları henüz tamamlanamadı. Aralıksız devam eden yağışlar, tarlaya girilmesini zorlaştırırken çiftçiyi de beklemeye zorladı.



BU YILKİ REKOLTE 500 BİN TON OLACAK



Malatya’daki üreticiler şimdi gözünü havaya çevirmiş durumda. Eğer yağmura kısa bir ara verilir ve güneş kendini gösterirse, ekim sürecinin hızla tamamlanması bekleniyor. Öte yandan Türkiye genelinde şeker pancarı üretim kapasitesi yaklaşık 500 bin ton seviyesinde planlanırken, Malatya’nın bu üretimde önemli bir paya sahip olması hedefleniyor.



“TARLA ÇAMURKEN SÜRÜLMEZ VE PANCAR EKİLMEZ”



Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ise yağışların pancar için önemine dikkat çekti. Fakat Malatya’da aralıksız yağan yağmurun pancar ekimini zorlaştırdığını söyleyen Murat,

“Tarla çamurken sürülmez ve pancar ekilmez. Toprağın tava gelmesi lazım. Yağmura ara verilip 1-2 gün güneş açarsa Malatya’daki pancarların ekimi de tamamlanacaktır”

şeklinde konuştu.