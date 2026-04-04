Malatya’da 2026 yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hakan Er, teşvik programının Malatya için bir avantaj olduğunun altını çizdi.

Teşvik programı kapsamındaki yatırım fırsatlarının Malatya’nın gelecek 20 yılını şekillendirecek stratejik başlıklar olduğunu kaydeden Hakan Er,

“Bugün burada yalnızca bir bilgilendirme toplantısı için değil, aynı zamanda 6 şubat sonrası ayağa kalkma mücadelesi veren şehrimizin sanayisine birlikte yön vermek için bir araya geldik. 6 Şubat depremleri, sadece şehrimizin fiziki yapısını değil; üretim kapasitemizi, ticaret ağlarımızı ve istihdam gücümüzü de derinden sarstı. Ancak bizler biliyoruz ki; güçlü şehirler sadece binalarla değil, üretimle, yatırımla ve istihdamla yeniden ayağa kalkar. Malatya’nın geleceğini yeniden inşa etmenin yolu; sanayiyi güçlendirmekten, üretimi artırmaktan ve ihracata yeniden ivme kazandırmaktan geçmektedir. Yerel Kalkınma Hamlesi Programının sunduğu fırsatlar Malatya’mız için önemli bir avantajdır. Bugün Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında ele alacağımız yatırım fırsatları; sadece bugünü değil, ilimizin önümüzdeki 20 yılını şekillendirecek stratejik başlıklardır”

ifadelerine yer verdi.

“İHRACATIMIZ YENİDEN İVMELENMEYE GEÇTİ”

Malatya ihracatının deprem sonrası yeniden bir ivme kazanmasına rağmen hala istenilen dereceye ulaşamadığını söyleyen Er,

“BÖLGEMİZE ÇOK ÖNEMLİ YATIRIMLAR KAZANDIRMAYI PLANLIYORUZ”

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı hakkında bilgi veren Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ise şu şekilde konuştu:

“Biz Fırat Kalkınma Ajansı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yerel kalkınmayı sağlamaya yönelik faaliyetler yürüten bir kurumuz. Kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek güçlü işbirliği sağlayarak yerel kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlayarak yerel kalkınma ve bölgesel bir gelişim hedefliyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi tam da ajansımızın bu kuruluş misyonuna yönelik bir program. Bu açıdan geçen sene başladığımız bu sene ve sonrasında da devam edecek bu Yerel Kalkınma Hamlesinin hem Malatya’ya hem de bölgemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün kalkınma ajansı olarak Yerel Kalkınma Hamlesi gibi çok önemli büyük yatırımları teşvik edecek olan programın yanı sıra yine ajansımız tarafından 25 Mart’ta ilanı sağlanan Yeşil Dönüşüm programı kapsamında geri ödemeli bir finansman programımızda var. Bu programda da yine yatırımcılarımız için çok önemli geri ödemeli finansman desteğimiz var ve kalkınma ajansı olarak da Doğu Anadolu Bölgesinde bu programı uygulayan ilk ajans olarak biz bölgemize bu program kapsamında çok önemli yatırımlar kazandırmayı planlıyoruz. Malatya için belirlenen 4 yatırım konusu var. Bunlar asgari bin büyükbaş entegre et veya süt hayvancılığı yatırımı, endüstriyel ve ileri teknoloji elektronik sistemlere yönelik kablo ve bağlantı ürünleri ile haberleşme sistemleri üretimi, meyve sebze ve doğal kaynaklardan katma değerli ürünler üretimi, tıbbi cihaz üretimi.”