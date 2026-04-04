Malatya tarımının sessiz kahramanı, yemeklerin aroması ve kışlık sofraların garantisi olan kıska (arpacık soğan), bu sezon çiftçinin elini değil, cebini yakıyor. Baharın müjdecisi olan tohum ekim mesaisi başlasa da çarşı pazardaki fiyat etiketleri üreticinin hevesini kursağında bıraktı.

Pazarda ve tohumcularda durgunluk hâkim. Eskiden kilolarca alınan kıskayı şimdilerde çiftçiler gramla alım yapmayı bile düşünür hale geldi. Çiftçiler için ekim takvimi daralırken, Malatya'nın o meşhur soğan tarlalarının bu yıl boş kalma riski kapıda. Eğer fiyatta bir iyileşme olmazsa veya destek gelmezse, gelecek yıl sadece kıskanın değil, kuru soğanın da “lüks” kategorisine girmesinden endişe ediliyor.

“TARLALAR VE BAHÇELER BOŞ KALACAK”

Çiftçiler bu yıl tohumlarda büyük bir fiyat artışı olduğuna dikkat çekerek özellikle kıskanın yanına yaklaşılmadığını ileri sürdüler. Kıskanın bahçeler ve tarlalar için vazgeçilmez olduğunu ileri süren çiftçiler, “Kıska tarla ve bahçelerin vazgeçilmezi. Her yıl mutlaka ekimi yapılır. Bizler eskiden kilo kilo kıska alımı yapar, eker büyük oranda soğan hasadı yapardık. Şimdi maalesef kıska almak bir lüks oldu. Kilo kilo artık alamıyoruz. Bu da ileriki zamanlarda soğanın kilosunun çok pahalıya yiyeceğimizi gösteriyor. Mutlaka bu fiyat artışlarına bir çözüm bulunmalı. Aksi takdirde tarlalar ve bahçeler boş kalacak, ekimler yapılmayacak” diye konuştular.