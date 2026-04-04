Malatya Battalgazi İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada 12 Bingölspor, Diyarbakır temsilcisi Diyar İnter’i 2-1 mağlup etti. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte sahada tansiyon yükseldi.
Karşılaşmanın Bingölspor’un 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanmasının ardından iki takım oyuncuları arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin konuştuğu olayda futbolcular birbirine girdi.
Yaşanan gerginliğe teknik ekipler ve güvenlik güçleri müdahale ederken, kavga güçlükle kontrol altına alındı. Olayın ardından iki takımın oyuncuları soyunma odalarına götürülünce olaylar sona erdi.
