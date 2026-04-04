Malatya’nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde içmesuyu ve kanalizasyon inşaatı yapımı için ihale düzenlenecek.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında ilçelerde 48 kilometrelik içmesuyu hattı, 4 prefabrik içmesuyu deposu ve 15 kilometrelik kanalizasyon hattı inşa edilecek. Projenin tamamlanma süresi yer tesliminden itibaren 230 gün olarak belirlendi.

İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca açık ihale usulüyle yapılacak ve teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 29 Nisan 2026 tarihinde saat 10:30’da Malatya Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü İhale İşleri Müdürlüğü, İkizce Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No:35 Yeşilyurt/Malatya adresinde açılacak.

Proje için katılım sağlayacak firmalardan teklif mektubu, tüzel kişiler için yönetim ve ortaklık bilgileri ile geçici teminat gibi belgeler talep ediliyor. Yetkililer, projenin ilçelerdeki altyapı sorunlarını önemli ölçüde çözeceğini ve vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu ile kanalizasyon hizmeti sunacağını ifade etti.