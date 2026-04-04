Malatya’da yıllardır süregelen adliye sorununa çözüm olacak yeni adliye binası hem hukuk camiası hem de vatandaşlar için rahat bir nefes olacak. Yapımı yakından takip edilen adliye binasının inşası herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yakından takip edilirken, binanın faaliyete geçmesiyle birlikte şehirde adli işlemlerde modern ve sorunsuz bir dönemin başlayacağı dile getiriliyor. Malatya Yeni Adliye Binası’nın son durumuyla ilgili busabahmalatya.com’a bilgiler veren Malatya Baro Başkanı Onur Demez, önemli açıklamalarda bulundu.



Artık Yeni Adiye Binasında beklenen son günlere yavaş yavaş yaklaştıklarını ifade eden Demez, hukuk camiası ve vatandaşların bu konuda sabrının azaldığını ancak çok az bir sürenin kaldığını söyledi.



“SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE SÜRECİN BAŞLAYACAĞINA İNANIYORUZ”



“Bizler de süreci yakından takip ediyoruz” diyen Demez, şunları kaydetti:



“Şu an adli çalışmaları son hızla devam etmekte ve çok uzun bir zaman kalmadığını düşünüyoruz. Yazın inşallah adliyeye giriş yapmış olacağımız kanaatindeyiz. Şu anda herhangi bir problem görünmüyor. Bizler ve olası bir sıkıntı durumunda, bunu yetkililere direkt olarak bildiriyoruz. Süreci yakinen takip ediyoruz. Yıllardır Malatya’nın süregelen bir problemi olan bu durum, binalar tamamlandıktan sonra gerek hukuk camiamız gerekse vatandaşlarımız için rahat bir nefes olacaktır. Umarım her şey sıkıntısız ve problemsiz bir şekilde ilerler. Bizler de en kısa zamanda yeni binamıza geçmeyi ümit ediyoruz. Aslında bizim için önemli olan, binanın faaliyet hâline geçmesidir. Bir eve taşınırken bazı eksikler olabilir; lambalar yanmayabilir veya birkaç detay eksik olabilir. Ancak biz, her şeyiyle, 2026-2027 yeni adli yıl açılışıyla birlikte sorunsuz bir şekilde sürecin başlayacağına inanıyoruz. Yani Eylül 2026 itibarıyla adliyemizin tam anlamıyla faaliyete geçeceğini düşünüyoruz.”



“HER DAİM DESTEK OLDULAR”



Binanın yapılma sürecine destek veren herekse teşekkür eden Demez,

“Elbette binanın içerisine girmeden tamamlandı diyemeyiz, ancak süreçte öncelikle yerel basınımız çok büyük destek oldu. Sesimize ses oldular, bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca, süreç boyunca 4. bakanımızla birlikte çalışıyoruz. Daha önce görev yapan bakanlarımızın da burada çok büyük emekleri var. İlimizdeki milletvekillerimiz, kapılarını çaldığımızda sonuçsuz bırakmadılar ve her daim destek oldular. Perde arkasında olmasa da başrolde yer alan başsavcımız da süreci başından sonuna kadar yakından takip etti”

şeklinde konuştu.



“SESİMİZİ DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



Demez, son kararname ile birlikte, Bölge Adliye Mahkemesi’nin kurulacağı kararının çıktığını hatırlatarak,

“2026 yılında burada hakim ve savcı atamaları yapılacak. Yani yaptığımız emeklerin karşılığını fiziken de görmeye başlıyoruz. Bu durum bizi çok sevindiriyor ve mutlu ediyor. Süreçte bir sıkıntı olursa da sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Bölge Adliye Mahkemesi kararı çok öncesinde çıkmıştı. Kurulma kararının ardından faaliyete geçmesi için yeni düzenlemeler yapıldı ve hakimler, savcılar artık buraya atanacak”

dedi.