Malatya’da iki kişinin hayatını kaybettiği düğün salonu cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, sanık R.K.’ya ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası verdi.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi’nde 2024 yılı Haziran ayında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. R.K.’nın tabancayla ateş açması sonucu 53 yaşındaki ağabey A.K. olay yerinde hayatını kaybederken, 32 yaşındaki yeğen A.K. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık R.K.’yı ağabeyini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, yeğenini öldürmekten ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Karar kamuoyunda yankı uyandırdı.