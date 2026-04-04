Enerji fiyatlarına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik ve doğalgaz tarifelerinde önemli artışlar uygulanmaya başlandı. Yeni fiyatlandırma bugün itibarıyla geçerli oldu.

Konut abonelerini doğrudan etkileyen düzenlemede, elektrik tarifelerine ortalama yüzde 25 oranında zam yapıldı. Kurumun verdiği bilgiye göre, aylık 100 kWh elektrik tüketimi olan bir hanenin ödeyeceği tutar 323,8 TL seviyesine çıktı.

Zam yalnızca konutlarla sınırlı kalmadı. Alçak gerilimden elektrik kullanan kamu ve özel sektör aboneleri için yüzde 17,5, orta gerilimden bağlı sanayi aboneleri için yüzde 5,8, tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektrik için ise yüzde 24,8 oranında artış açıklandı.

Doğalgaz tarifelerinde de benzer şekilde farklı abone gruplarına yönelik artışlar yapıldı. Buna göre konut tüketicileri için ortalama yüzde 25, sanayi tüketicileri için yüzde 18,61 ve elektrik üretim santralleri için yüzde 19,42 oranında fiyat artışı uygulandı.

Öte yandan kurum, konut aboneleri için kademeli fiyatlandırma sistemine geçildiğini de duyurdu. Yeni sistemle birlikte tüketim miktarına göre değişen tarifelerin uygulanacağı belirtildi.