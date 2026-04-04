Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi’nde inşası tamamlanan 7. etap konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Yavuz, toplam bin 235 adet konut ve 13 adet dükkândan oluşan projenin altyapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte tamamlandığını belirterek, 6 Nisan itibarıyla hak sahiplerine anahtar teslimlerinin başlayacağını duyurdu.

Projede modern mimari anlayışın benimsendiğini ifade eden Yavuz, konutların sosyal yaşam alanları, çevre düzenlemeleri ve açık otopark imkanlarıyla vatandaşlara huzurlu ve güvenli bir yaşam sunacağını kaydetti.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını vurgulayan Yavuz, devletin tüm kurumlarıyla birlikte vatandaşların kalıcı ve güvenli konutlara kavuşması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yavuz, açıklamasında yeni konutların Malatya’ya ve hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ederek, teslim sürecinin planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.