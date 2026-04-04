Programın ilk duraklarından biri Dünya Kayısı İş Merkezi oldu. Burada tüccarlar ve esnaflarla bir araya gelen Ölmeztoprak, kayısının üretim, ticaret ve ihracat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde yeni sezon beklentileri, üretimde yaşanan sorunlar ve pazarlama süreci konuşuldu.

Daha sonra Kasap Pazarı’nı ziyaret eden Ölmeztoprak, esnafla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Et ve gıda sektöründe yaşanan maliyet artışları, tedarik süreci ve piyasa dengeleri gündeme geldi. Esnaflar, yaşadıkları sorunları doğrudan iletirken, deprem sonrası iş yerlerine geçiş süreci de görüşmelerde yer aldı. Geçici alanlardan kalıcı iş yerlerine geçişle ilgili çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

ALTYAPI VE ÜSTYAPI İHTİYAÇLARI ELE ALINDI

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi’nde muhtarlıkta yapılan toplantıda mahalledeki altyapı ve üstyapı ihtiyaçları ele alındı. İçme suyu, yol genişletme, asfalt çalışmaları ve trafik düzenlemeleriyle ilgili konular görüşüldü. Deprem sonrası inşa edilen köy evlerinin mevcut durumu ve ihtiyaçları da toplantıda değerlendirildi.

Özal Mahallesi’nde gerçekleştirilen buluşmada ise vatandaşlarla bir araya gelindi. Kırsal konut projeleri, yerleşim süreci ve mahallede devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Mahallenin bazı bölgelerinde doğal gaz kullanımının başladığı, diğer alanlar için ise planlama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Akçadağ ilçesine bağlı mahallelerde yapılan ziyaretlerde ise hane buluşmaları gerçekleştirildi. Vatandaşlarla doğrudan görüşmeler yapılarak günlük yaşam, mahalle ihtiyaçları ve beklentiler dinlendi. Görüşmelerde kadınların gündelik yaşama ilişkin talepleri de yer aldı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Malatya genelinde ekonomik faaliyetler, esnafın durumu, altyapı ihtiyaçları ve deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili mevcut durumun yerinde değerlendirildiği ifade edildi.