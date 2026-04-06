Ziyarete Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Kuyumcular Odası Başkanı Hanifi Yayla ve partili yöneticiler de katıldı. Ziyarette, yeni çarşıdaki taşınma süreci, teslim takvimi ve esnafın durumu değerlendirildi. Tüfenkci, mayıs ayı sonu itibarıyla dükkân ve bağımsız bölümlerin teslim edilmesinin beklendiğini söyledi.

Ziyarette konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, taşınma sürecinin uzadığını ancak esnafın iş yerlerine geçişinin başlayacağını söyleyerek, “Biraz süremiz uzamış oldu ama inşallah o günleri atlattık. Yavaş yavaş iş yerlerimize taşınacağız. Esnafımız taşındıktan sonra aş ve iş devam edecektir. Bir an evvel bitirmesini biz istiyoruz. Memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli bakanıma, milletvekillerime, özellikle teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Malatya’mıza” dedi.

Kuyumcular Odası Başkanı Hanifi Yayla da çarşı alanındaki incelemenin ardından, “Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Sayın bakanımla çarşımızı gezdik. Gerçekten çok güzel bir çarşı çıkıyor. Daha da güzel olacak” diye konuştu.

5 BİN 700 BAĞIMSIZ BÖLÜM MAYIS SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Akpınar Çarşısı ile diğer ticaret alanlarında incelemeler yaptıklarını, taşınan esnafın görüşlerini dinlediklerini söyledi. Tüfenkci, yeni çarşı alanında 5 bin 700 bağımsız bölümün bulunduğunu ifade ederek teslim sürecinin mayıs sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Tüfenkci, ziyaret sırasında şu açıklamayı yaptı: “Bugün hem Kuyumcular Oda Başkanımız hem Esnaf Kefalet Kooperatifleri Başkanımız, teşkilatımız ve esnaf arkadaşlarımızla beraber hem Akpınar Çarşımızı hem diğer çarşılarımızdaki 5 bin 700 bölümün yer aldığı çarşılarımızı gezdik. Gerçekten çok güzel ve Malatya’ya yakışır bir çarşı hâline gelmiş. Buraya taşınan arkadaşlarımızın memnuniyetlerini görmek, onlara hayırlı olsun demek bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnşallah tamamen açıldığında, mayıs ayının sonu itibarıyla bütün dükkânları ve bağımsız bölümleri teslim etmiş olacaklar. İçeride hummalı bir çalışma var. Bu çalışmanın Mayıs sonu itibarıyla biteceğini umut ediyoruz ve bütünüyle faaliyete geçtiğinde gerçekten bölgenin de ticari merkezlerinden biri hâline tekrardan gelecek.”

SARAY MAHALLESİ’NDE SON DURUM

Açıklamasında Saray Mahallesi ve çevresindeki yeni ticaret alanlarına da değinen Bülent Tüfenkci, kent merkezindeki dönüşümün etap etap sürdüğünü söyledi. Tüfenkci, “Saray Mahallesi’ndeki yepyeni bir çarşı ve yepyeni bir Malatya’yı, Niyazi Mısri ve Valilik civarında oluşan yeni çarşılarımızla beraber, yeni bir camimizi de Malatya’nın merkezine yapmış olacağız. Bir bütün hâlinde Malatya yepyeni bir Malatya hâline gelecek. Şimdiden taşınan esnaflarımıza hayırlı olsun. Çarşımız Malatya’mıza hayırlı olsun” sözlerine yer verdi.