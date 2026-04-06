6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da konut yatırımlarıyla birlikte yeni yerleşim alanları oluşurken, artan nüfus ulaşım ihtiyacını da ön plana çıkardı. Battalgazi ilçesine bağlı Bahçebaşı bölgesinde yükselen konutların ardından bölgedeki trafik yükünü karşılamak amacıyla yeni bir ulaşım projesi hayata geçiriliyor.

KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPILACAK

Bahçebaşı mevkiinde yapılan 11 binden fazla konut sonrası bölgede yaklaşık 70 bin kişilik bir nüfus yoğunluğu oluşması bekleniyor. Bu durum, özellikle ulaşım altyapısının güçlendirilmesini zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı’na alınan “Malatya Bahçebaşı TOKİ Bölgesi Farklı Seviyeli Kavşağı” projesi için ödenek ayrıldı. Proje kapsamında 1,5 kilometre uzunluğunda, 2A sınıfı bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ile 200 metre uzunluğunda bir köprü inşa edilecek. Altlı üstlü ve farklı bir tasarıma sahip olacak kavşak sistemiyle bölgedeki trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor.

2026 YILI İÇİN İSE 20 MİLYON LİRA ÖDENEK AYRILDI

Toplam maliyeti 720 milyon lira olarak belirlenen projenin 2025 yılında başladığı ve 2029 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Projede 2025 yılı sonu itibarıyla 72 milyon liralık harcama yapılırken, 2026 yılı için ise 20 milyon lira ödenek ayrıldı.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Malatya genelinde ihtiyaç duyulan kavşak projelerinden birinin Bahçebaşı olduğunu belirterek, Orduzu-Bahçebaşı hattı için uzun süredir çalışma yürüttüklerini ifade etmişti. Babacan, projenin maliyetli olduğuna dikkat çekerek, “farklı seviyeli kavşak” modelinin tercih edildiğini ve bu projenin hayata geçirilmesi için gerekli sözün alındığını dile getirmişti.

Duruş Medya’ya yaptığı ziyarette konuşan Babacan,

“Malatya için ihtiyaç olan 2-3 yeni kavşak projesi vardı. Özellikle Bahçebaşı için uzun zamandır uğraşıyorduk. Orduzu-Bahçebaşı kavşağı için açılışını yaptığımız ‘farklı seviyeli kavşak’ denilen, altlı üstlü ve farklı bir dizayna sahip proje tasarlandı. Bu oldukça pahalı bir iş; hatta Bakan Bey ‘Akıllı kavşakla çözemiyor muyuz?’ diye sordu ancak çözülemeyeceğini kendilerine belirttik. Sonuç olarak o kavşağın sözünü aldık”

demişti.