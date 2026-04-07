Emniyet teşkilatında on binlerce personeli yakından ilgilendiren Polis Meslek Kanunu’nda devrim niteliğinde adımlar atılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni düzenleme, polislerin yıllardır dile getirdiği "fazla mesai adaletsizliği" sorununa neşter vuruyor. Artık sabit ücret dönemi kapanıyor; polisin cebine girecek rakamı, sahada döktüğü ter belirleyecek.

POLİS MESAİ SİSTEMİ NASIL DEĞİŞİYOR?

Mevcut sistemde tüm polis memurlarına, ne kadar çalıştıklarına bakılmaksızın aylık sabit 6 bin 686 TL tutarında bir ödeme yapılıyordu. Ancak bu ödeme bir "fazla mesai karşılığı" değil, "risk tazminatı" olarak kabul ediliyordu.

Yeni Polis Meslek Kanunu ile birlikte sistem tamamen değişiyor:

160 Saat Sınırı: Aylık 160 saati aşan her çalışma saati "ek mesai" sayılacak.

Saat Başı Ücret: Ek görevler ve fazla çalışmalar saat başı hesaplanarak maaşa yansıtılacak.

17 bin TL Üst Sınır: Yoğun mesai yapan bir polisin alabileceği ek ödeme tutarının 17 bin TL seviyesine kadar çıkması öngörülüyor.

ADALETLİ ÜCRET "AZ ÇALIŞANLA ÇOK ÇALIŞAN BİR OLMAYACAK"

Düzenlemenin en çok dikkat çeken noktası ise adalet vurgusu. Yeni sistemle birlikte, ayda 300 saat çalışan bir polis memuru ile hiç mesaiye kalmayan personel arasındaki ücret farkı netleşecek. Mesai yapmayan personele ek ödeme yapılmazken, görevi başında fazla mesai harcayan memur emeğinin karşılığını kuruşu kuruşuna alacak.

POLİSTE MESAİSİ 12 SAAT İŞ, 36 SAAT DİNLENME!

Haberin detaylarına göre düzenleme sadece ücretle sınırlı değil. Polislerin dinlenme hakkını koruma altına alacak olan 12 saat çalışma, 36 saat dinlenme (12/36) sistemi, kanuni bir zemine oturtuluyor. Bu sayede:

Düzensiz çalışma saatlerinin önüne geçilecek.

Polislerin sosyal hayatı ve aile vakitleri güvence altına alınacak.

Haftalık çalışma süresi 42-45 saat bandında standardize edilecek.

POLİS MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kamuoyunda büyük beklenti yaratan düzenlemenin, bütçe planlamaları ve teknik detayların tamamlanmasının ardından TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Maaş artışından ziyade "özlük haklarının iyileştirilmesi" odaklı bu paket, polislik mesleğinin statüsünü de güçlendirecek.