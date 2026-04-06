Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat depremlerinin ardından afetzedeler için kurulan ve yaklaşık 3 yıl boyunca hizmet veren Bağcılar Konteyner kent alanında freze çalışması başlattı. Deprem konutlarının tamamlanmasıyla birlikte konteynerlerin kaldırıldığı bölgede, mevcut asfalt tabakası özel makinelerle sökülerek yeniden değerlendirilmek üzere ayrıştırılıyor.

KIRSAL BÖLGELERDEKİ YOL KALİTESİ ARTTIRILACAK

Elde edilen asfalt malzemesi özellikle kırsal mahallelerde yürütülen yol düzenleme çalışmalarında serim malzemesi olarak kullanılıyor. Bu sayede hem mevcut malzemeler ekonomiye kazandırılıyor hem de kırsal bölgelerdeki yol kalitesi artırılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, söküm ve sevkiyat işlemlerini planlı bir şekilde sürdürerek geri dönüştürülen asfaltı ihtiyaç duyulan mahallelere ulaştırıyor.

Battalgazi Belediyesi, bu uygulamayla kaynakların verimli kullanımını ön planda tutarken, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.