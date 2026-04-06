Futbolseverlerin dört gözle beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası için bilet satışları başladı ancak fiyatları görenler gözlerine inanamadı. FIFA'nın bu yıl ilk kez devreye aldığı "dinamik fiyatlandırma" sistemi, bilet fiyatlarını adeta gökyüzüne çıkardı. Özellikle final maçı için belirlenen rakamlar, lüks bir otomobil fiyatıyla yarışır hale geldi. Peki, Dünya Kupası bilet fiyatları ne kadar? Türkiye'nin maç biletleri kaç TL? İşte futbol dünyasını sarsan o rakamlar...

FİNAL BİLETİ 11 BİN DOLARA DAYANDI!

2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği dev organizasyonda en çok merak edilen konu bilet fiyatlarıydı. Son açıklanan verilere göre, 19 Temmuz'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak büyük finalin en pahalı bileti tam 10.990 dolar (yaklaşık 490 bin TL) olarak güncellendi.

Bu rakam, 2022 Katar Dünya Kupası finalindeki 1.600 dolarlık zirve fiyatla kıyaslandığında yaklaşık 7 katlık bir artış anlamına geliyor.

KATEGORİ KATEGORİ 2026 DÜNYA KUPASI BİLET FİYATLARI

FIFA'nın talebe göre artan fiyat politikası sadece en üst kategoriyi değil, tüm koltukları vurdu. İşte kategorilere göre güncel fiyat değişimi:

Kategori Eski Fiyat (Aralık) Yeni Güncel Fiyat Artış Oranı Kategori 1 (VİP/Üst) 8.680 dolar 10.990 dolar Yüzde 26 Kategori 2 5.575 dolar 7.380 dolar Yüzde 32 Kategori 3 4.185 dolar 5.785 dolar Yüzde 38



TÜRKİYE'NİN MAÇLARI NE KADAR? MİLLİ TAKIMI İZLEMENİN BEDELİ

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası arenasına dönen A Milli Futbol Takımımızın maçlarını yerinde izlemek isteyen taraftarları da kabarık bir fatura bekliyor. Türkiye'nin grup aşamasındaki bilet fiyatları şu şekilde listelendi:

Türkiye - Avustralya (14 Haziran): 1. Kategori bilet fiyatı 2.100 dolar (Yaklaşık 94 bin TL).

Türkiye - Paraguay (19 Haziran): 1. Kategori bilet fiyatı 2.100 dolar.

Türkiye - ABD (25 Haziran): 1. Kategori bilet fiyatı 2.340 dolar (Yaklaşık 105 bin TL).

Grup Maçları Paketi (4. Kategori): Türkiye'nin 3 maçını en alt kategoriden izlemenin bedeli 5.400 dolardan (Yaklaşık 240 bin TL) başlıyor.

DİNAMİK FİYATLANDIRMA" NEDİR? NEDEN BU KADAR PAHALI?

FIFA'nın bu yıl uyguladığı sistem, bilet fiyatlarının sabit kalmamasını sağlıyor. Tıpkı uçak bileti veya otel rezervasyonlarında olduğu gibi, talep arttıkça fiyatlar otomatik olarak yükseliyor. Bu durum hem taraftarlar hem de siyasetçiler tarafından "futbolun elitist bir spora dönüştürülmesi" olarak sert bir dille eleştiriliyor.

FIFA ise elde edilen gelirin dünya genelinde amatör futbolun geliştirilmesi için kullanılacağını savunsa da, karaborsada bilet fiyatlarının 80 bin dolara kadar çıkması tartışmaları alevlendiriyor.

Eğer 2026 Dünya Kupası'na gitme planınız varsa, dinamik fiyatlandırma nedeniyle biletlerinizi erkenden rezerve etmeniz veya FIFA'nın sınırlı sayıda sunduğu 60 dolarlık "ucuz bilet" kotalarını takip etmeniz önerilir.