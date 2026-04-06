Türkiye genelinde milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren önemli bir düzenleme gündemde. “Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” kapsamında, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarını kullanması yasaklanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen teklifin yasalaşmasıyla birlikte, Malatya dahil tüm illerde çocukların dijital güvenliği için yeni bir dönem başlayacak.

KURALLARA UYMAYAN PLATFORMLARA CİDDİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Düzenleme kapsamında sosyal ağ sağlayıcılarına önemli sorumluluklar getiriliyor. Buna göre platformlarda yaş doğrulama sistemleri kuracak, 15 yaş altı kullanıcıların erişimini engelleyecek, teknik altyapılarını eksiksiz şekilde oluşturacak. Bu kurallara uymayan platformlara ciddi yaptırımlar uygulanacak.

15-18 YAŞ ARASI KULLANICILARA ÖZEL SİSTEM

15 yaşını doldurmuş ancak reşit olmayan kullanıcılar için ise “ayrıştırılmış hizmet” modeli devreye alınacak. Bu kapsamda sosyal medya platformları, genç kullanıcılar için aldıkları güvenlik önlemlerini açık ve şeffaf şekilde paylaşmak zorunda olacak.

MALATYA’DA AİLELER ÇOCUKLARINI DAHA YAKINDAN TAKİP EDEBİLECEK

Yeni düzenleme ile birlikte ebeveyn denetimi yasal zorunluluk haline geliyor. Malatya’daki aileler de çocuklarının dijital kullanımını daha etkin şekilde kontrol edebilecek.

Platformların sunmak zorunda olacağı başlıca ebeveyn kontrol araçları ise şöyle:

Hesap yönetiminin ebeveyn kontrolüne açılması

Satın alma ve abonelik işlemlerinde ebeveyn onayı

Kullanım süresinin izlenmesi ve sınırlandırılması

Kurallara Uymayan Platformlara Ağır Yaptırımlar

Türkiye’de günlük erişimi 10 milyonu aşan sosyal medya platformlarına yönelik cezalar da artırılıyor. Yeni düzenlemeye göre:

İlk aşamada yüksek para cezaları uygulanacak

Uyumsuzluk devam ederse reklam faaliyetleri durdurulacak

3 ay içinde kurallara uyulmazsa internet trafiği yüzde 50, ardından yüzde 90 oranında daraltılacak

Ayrıca hukuka aykırı içeriklerin en geç 1 saat içinde kaldırılması zorunlu olacak.

GÖZLER TBMM GENEL KURULU’NDA

Komisyondan geçen kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Malatya’da ve Türkiye genelinde çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik en kapsamlı adımlardan biri atılmış olacak.