Malatya’da gün içerisinde iki farklı noktada yaşanan intihar girişimleri, güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle faciaya dönüşmeden sonlandırıldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu iki kişi de eyleminden vazgeçirildi.

ÜST GEÇİDE ÇIKARAK DEMİR KORKULUKLARDAN SARKTI.

İlk olay, Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi Buhara Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek şahıs üst geçide çıkarak demir korkuluklardan sarktı.

EKİPLER ŞİŞME YATAK AÇARAK ÖNLEM ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis müzakereci ekipleri şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf ederken, itfaiye ekipleri olası bir duruma karşı yolda şişme yatak açarak önlem aldı.

ŞAHIS POLİS MEMURUNA SARILDI

Yaklaşık 20 dakika süren çalışmalar sonucunda şahıs ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Şahsın, kendisini ikna eden polis memuruna sarılması dikkat çekti.

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI

Olay nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan çevreyolu, şahsın güvenli şekilde indirilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

BEYLERDERESİ VİYADÜĞÜ’NDE BENZER OLAY YAŞANDI

Öte yandan, aynı gün içerisinde Beylerderesi Viyadüğü üzerinde de benzer bir olay yaşandı. Üst geçit olayından yaklaşık bir saat önce viyadüğe çıkan başka bir erkek şahsın da intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

ŞAHIS SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle bu kişi de ikna edilerek eyleminden vazgeçirildi. Şahıs, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAYLARLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, her iki olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirirken, vatandaşların benzer durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.