Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde hayata geçirilen Beylerderesi Yaşam Vadisi Projesi, bölgenin turizm ve sosyal yaşam potansiyelini artırmaya hazırlanıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, projede yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini vurgularken ilk etapta önemli bir aşamanın geride bırakıldığını açıkladı.

Başkan Geçit’in açıklamalarına göre, yürüyüş ve bisiklet yollarını kapsayan birinci etap çalışmalarının yüzde 80’i tamamlandı. Projenin ilk etabının Mayıs ayı ortalarında vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor. İkinci etap çalışmalarının ise Ağustos ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

“SOSYAL YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULACAK”

Beylerderesi, doğal güzellikleri ve kültürel değeriyle Malatya’nın en dikkat çeken bölgeleri arasında yer alırken proje kapsamında; yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, sosyal yaşam alanları oluşturularak, doğa ile iç içe modern bir yaşam alanı sunulacak.

“BÖLGE YENİ BİR TURİZM AKSINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK”

Yeşilyurt Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Beylerderesi Yaşam Vadisi, bölgeyi yeni bir turizm aksına dönüştürmeyi hedefliyor. Proje, hem yerli hem de şehir dışından gelen ziyaretçiler için cazip bir destinasyon olacak.

“ÇIRMIKTI’YA YAKIŞIR PROJEYİ ŞEHRİMİZE KAZANDIRIYORUZ”

Başkan Geçit, projenin Yeşilyurt’un tarihi bölgelerinden Çırmıktı’nın ruhuna uygun şekilde planlandığını belirterek,

"Kadim Çırmıktı'ya yakışır bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz. Doğal dokuyu koruyarak, modern yaşam alanları oluşturuyoruz"

ifadelerine yer verdi.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Geçit, Beylerderesi Yaşam Vadisi gibi projelerle şehrin sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.