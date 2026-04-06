MSB, 2026 yılı sürekli işçi alımı için düğmeye bastı! İŞKUR üzerinden başlayan başvurularda 178 personel istihdam edilecek. Peki, MSB işçi alımı şartları neler, kimler başvurabilir? İşte adım adım başvuru kılavuzu...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MSB sürekli işçi alımı başvuruları 06 Nisan 2026 tarihinde başlamış olup, 10 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapılabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? (KİMLER BAŞVURABİLİR?)

MSB tarafından yayımlanan kılavuzda adaylarda aranan genel ve özel şartlar şu şekilde sıralandı:

T.C. Vatandaşı Olmak: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Yaş Sınırı: Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak (06 Nisan 1991 - 05 Nisan 2008 arası doğumlular).

Son başvuru tarihi itibarıyla olmak (06 Nisan 1991 - 05 Nisan 2008 arası doğumlular). Askerlik Durumu: Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış, tecilli veya muaf olmak).

Eğitim ve Sertifika: Başvurulan meslek koluna uygun okul mezuniyeti veya ustalık/mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

Emeklilik Durumu: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

STATÜYE GÖRE ÖZEL KOŞULLAR

Engelli Adaylar: En az %40 engel oranını gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak. TMSY Adaylar: Terörle mücadele esnasında yaralanan ancak malul sayılmayanlar için komutanlık yazısı ve sağlık raporu ile durumunu belgelemek.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTİK NOKTALAR

Tek Başvuru Hakkı: Her aday, İŞKUR üzerinden yayımlanan listede sadece bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek kolu) başvuru yapabilir. Birden fazla tercih yapanların başvuruları iptal edilecektir.

Güvenlik Soruşturması: İşe yerleştirilecek adayların arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması şarttır.

MERNİS Kaydı: İletişim ve adres bilgilerinin güncel olması, sürecin takibi açısından hayati önem taşımaktadır.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, İŞKUR'un internet şubesine (esube.iskur.gov.tr) giriş yaparak "İş İlanları" bölümünden MSB ilanlarına ulaşabilir. Arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" yazarak ilgili kadroları listeleyebilir ve online başvurularını gerçekleştirebilirler.