Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Fuzuli Caddesi’nin Kurban Bayramı öncesi trafiğe açıldığının müjdesini vererek, önemli ticaret merkezlerinden olan caddenin Malatya'nın geleceği için önemli bir aks olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden inşa edilen Fuzuli Caddesi, yeni yüzüyle araç ve yaya trafiğine açıldı. Cadde üzerinde incelemede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Yıllardır Malatya halkının ticaret merkezlerinden ve ana akslarından birisi olan Fuzuli Caddesi'ni söz verdiğimiz gibi trafiğe açtık" ifadelerini kullandı.

“DEPREMİ FIRSATA ÇEVİRİP CADDEYİ GENİŞLETTİK”

Şehri ayağa kaldırırken sadece depremin yaralarını sarmadıklarını aynı zamanda geleceğin Malatya'sını oluşturduklarını dile getiren Başkan Er, bu kapsamda şehrin önemli akslarından biri olan Fuzuli Caddesinde de önemli bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Fuzuli Caddesi’nin Malatya'nın önemli ticaret merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Er, şunları kaydetti:

“Fuzuli Caddemiz depremden önce sadece tek yönlü olarak hizmet veriyordu. Malatya halkı için çok önem arz eden bu caddemizi genişletmek için depremi fırsata çevirdik. Bu kapsamda geleceğin Malatya’sını inşa ederken geleceğin caddelerini de şehrimize kazandırıyoruz. Biz, Fuzuli Caddesi planlanırken çeşitli müdahalelerde bulunduk. Bu kapsamda caddemiz çift gidiş çift geliş olarak düzenlendi. Burası çok daha erken bitebilirdi ancak Malatya'mızın geleceği için bu dokunuşları yapmamız gerekiyordu. Malatya'mızın geleceği için önemli bir aks oldu.”

MERKEZ TRAFİĞİNE GÜNEY KUŞAK YOLU ÇÖZÜMÜ

Caddenin çift gidiş çift geliş yönlü düzenlemesiyle Kernek'ten Güney Kuşak Yolu’na bağlanacağını aktaran Başkan Er, bu sayede şehir merkezinin trafik akışında bir rahatlama olacağını ifade etti.

Fuzuli Caddesi’nin Malatya'nın geleceğini için önemli bir aks haline geldiğini ifade eden Başkan Er, "Caddenin yanındaki Saray Mahallemizde ve Akpınar çarşı altında 3100 araçlık otoparkımız olacak. Otoparklarımız faaliyete geçtiğinde Kışla, İnönü ve Fuzuli caddelerimizde park yasağı olacak. Bununla birlikte trafik akışı düzenli bir hale gelecek. Bu anlamda da güzel bir cadde aksı oluştu. Caddenin yenilenmesiyle birlikte Kernek ve Kanalboyu da yeniden canlanacak. Bayram öncesi Caddeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğun yaşıyoruz" diye konuştu.

"YEŞİL MALATYA" KİMLİĞİ KORUNUYOR: 210 YENİ AĞAÇ

Fuzuli Caddesi’nin Kurban Bayramı öncesi trafiğe açılmasının önemli olduğunu dile getiren Başkan Er, "Bayram öncesi Fuzuli Caddemizi trafiğe açacağımızın sözünü vermiştik. Ufak tefek imalatlar devam ediyor, ciddi bir ağaçlandırma yaptık. Şehri inşa ederken 'Yeşil Malatya' ibaresini hiçbir zaman dilimizden düşürmüyoruz. Fuzuli Caddemizi yeniden düzenlerken buradaki 60 ağacı başka yerlere deplase ettik. Şu ana kadar cadde üzerine 139 ağaç dikildi, yapılacak çalışmalarla birlikte toplam 210 ağaç dikilmiş olacak. Her yönüyle geleceğin caddesini oluşturduk" ifadelerini kullandı.

KERNEK PARKI 5 KAT BÜYÜYOR

Türkülere konu olan ve Fuzuli Caddesi’nin bağlantı noktasında yer alan Kernek'te de önemli bir projeyi hayata geçireceklerini aktaran Başkan Er, "Kernek Parkı’nı 7 dönemden 35 dönüme çıkaracağız. Parkın çevresinde yıkım ve kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Kernek'te hayata geçireceğimiz projeyle birlikte Malatya'mız için yeni bir yaşam alanı oluşturacağız" dedi.