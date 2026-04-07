Malatya’da sporun kalbi Yeşilyurt’ta atacak. Yeşilyurt Belediyesi, futbol yeteneğine güvenen herkesi heyecanlandıracak bir haber verdi 3. Ayak Tenisi Turnuvası için sahalar açılıyor. Toplamda 70 bin TL ödülün dağıtılacağı turnuva, şimdiden Malatyalı gençlerin bir numaralı gündemi oldu.

TAKIMINI KURAN KAZANIYOR ÖDÜLLER İŞTAH KABARTIYOR!

Sadece şampiyonun değil, ilk dörde giren herkesin ödül alacağı bu dev organizasyonda rakamlar belli oldu. İşte takımların gözünü diktiği o liste:

Birinci Takım: 25.000 TL

İkinci Takım: 20.000 TL

Üçüncü Takım: 15.000 TL

Dördüncü Takım: 10.000 TL

SON GÜN 24 NİSAN BAŞVURULARI KAÇIRMAYIN!

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen bu büyük randevu için geri sayım başladı. Turnuvada yer alıp yeteneğini kanıtlamak isteyen sporcuların 24 Nisan 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

MAÇLAR NEREDE VE NE ZAMAN OYNANACAK?

Heyecan dolu karşılaşmalar 27-28-29 Nisan tarihlerinde Yeşilyurt’un iki önemli noktasında gerçekleşecek. Saat 17.30 ile 21.30 arasında oynanacak maçların adresi:

Tecde Kapalı Spor Salonu Yakınca Kapalı Spor Salonu