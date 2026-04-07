Malatya’da iş arayan vatandaşlar için belediye bünyesinde yeni bir istihdam kapısı açıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri (BELSOS) bünyesinde görev yapacak "Garson" alımı için ilan yayınlandı. Malatya İstihdam Merkezi aracılığıyla paylaşılan ilanda, adayların sağlaması gereken kriterler tek tek sıralandı.

BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Belediye bünyesindeki tesislerde profesyonel hizmet kalitesini korumak amacıyla adaylarda şu nitelikler aranmaktadır:

Deneyim Şartı: Aynı pozisyonda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.

Hizmet Anlayışı: Güler yüzlü, pozitif ve müşteri odaklı bir çalışma prensibi benimsemek.

Ekip Çalışması: İletişim becerileri güçlü ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek.

Teknik Bilgi: Çatal, bıçak ve servis düzeni konusunda bilgi sahibi olmak; siparişleri doğru ve zamanında servis edebilmek.

Çalışma Düzeni: Vardiyalı çalışma sistemine ve esnek saatlere uyum sağlayabilmek.

Hijyen Bilinci: Gıda güvenliği ve hijyen kurallarına tam uyum sağlamak.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar için takvim belirlendi. Adayların en geç 10 Nisan 2026 Cuma günü, saat 16.00’ya kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Malatya İstihdam Merkezi'nin resmi internet adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Adaylar https://malatyaistihdam.com adresini ziyaret ederek ilan detaylarına ulaşabilir ve özgeçmişlerini iletebilirler.

Önemli Not: İlanın şartlarını taşıyan ve restoran/kafe servis alanında deneyimi olan adayların başvurularının öncelikli olarak değerlendirilmesi bekleniyor.