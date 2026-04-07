Vali Yavuz, bireylerin ve toplumun refahı için sağlığın en temel unsur olduğunun altını çizerek, sürdürülebilir gelişim için farkındalık çağrısı yaptı.

"TEDAVİ DEĞİL, KORUMA ÖNCELİKLİ OLMALI"

Modern sağlık anlayışının sadece hastalıkları iyileştirmek değil, hastalık gelmeden önlem almak olduğunu belirten Yavuz: "Sağlıklı bir toplumun yolu, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinden ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasından geçmektedir" dedi.

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRAN 4 ALTIN KURAL

Vali Yavuz, vatandaşlara rehberlik edecek o unsurları şöyle sıraladı:

Dengeli beslenme alışkanlığı.

alışkanlığı. Günlük düzenli fiziksel aktivite .

. Tavizsiz hijyen kuralları .

. Düzenli sağlık kontrolleri.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL TEŞEKKÜR

Sağlık çalışanlarının özverili gayretlerini takdir eden Vali Yavuz, mesajını şu sözlerle noktaladı: "Fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın Dünya Sağlık Haftası’nı kutluyorum.