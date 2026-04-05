Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan dev hayvancılık hamlesi için geri sayım başladı. Malatya başta olmak üzere tüm Türkiye’de kırsal kalkınmayı hedefleyen proje, özellikle gençler ve kadınlar için büyük bir kapı aralıyor. TİGEM aracılığıyla dağıtılacak olan 100 küçükbaş hayvan ve beraberinde gelen bakım desteği hakkında merak edilenleri 10 maddede derledik.

10 SORUDA KIRSALDA BEREKET BAŞVURU REHBERİ

1. Kimler Başvuru Yapabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler. Mevcut işletmesi olanlar veya hayvancılığa yeni başlayacak olan herkes bu imkandan yararlanabiliyor.

2. Malatya'da Başvurular Nereye Yapılacak?

Hak sahipleri, işletmelerinin bulunduğu veya açmayı taahhüt ettikleri yerdeki Malatya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen gitmelidir.

3. Kadın ve Gençlere Ayrıcalık Var mı?

Evet! Kadınlar, gençler, engelliler, şehit yakınları ve gaziler ile veteriner hekim, ziraat ve gıda mühendisleri puanlamada öncelikli sırada yer alacak.

4. İşletmesi Olmayanlar Ne Yapmalı?

İşletmesi olmadığı halde hak sahibi olanlar, bilgilendirme yapıldıktan sonra 5 iş günü içinde gerekli kapasitede işletme açmak zorunda olacak.

5. Kaç Hayvan Verilecek?

TİGEM tarafından her üreticiye 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 100 küçükbaş damızlık verilecek.

6. Hayvanların Bakımı İçin Ödeme Yapılacak mı?

Teslimattan sonraki 12 ay boyunca, hayvan başına toplam 450 TL (3 ayda bir 150 TL) bakım ve besleme desteği nakit olarak ödenecek.

7. Kredi ve Faiz İndirimi Var mı?

Üreticiler, Ziraat Bankası üzerinden %100 faiz indirimli "temel hayvancılık kredisi" kullanabilecek. 2 yıl ödemesiz, 7 yıla kadar vade imkanı sunuluyor.

8. Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Başvurular için son gün 30 Nisan 2026! Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

9. Hayvanlar Ne Zaman Teslim Edilecek?

Puanlama sırasına göre hak sahipleri belirlenecek ve bu yılın ikinci yarısından itibaren teslimatlar başlayacak.

10. Malatya’ya Hangi Irklar Verilecek?

Dağıtılacak hayvanlar, bölgenin iklimine ve Malatya meralarının yapısına uygun, verimi yüksek damızlık ırklardan seçilecek.