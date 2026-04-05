Kaza, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Şehir Mezarlığı Caddesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. yönetimindeki 44 NV 699 plakalı hafif ticari araç ile S.G. idaresindeki 44 ES 0044 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Şiddetli çarpışma sonrası hafif ticari araç devrilirken, kazada her iki araçta da ciddi maddi hasar meydana geldi. Kazada sürücü A.Ç. ile aynı araçta bulunan M.Y.Ç. ve diğer araçtaki yolcu B.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Devrilen araç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırılırken, yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.