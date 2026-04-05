Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Solaklar Mahallesi mevkiinde yol kontrol uygulaması yaptı. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan 2 TIR detaylı aramaya alındı.

Araçlarda çay ve tütün tespit köpeği ile yapılan kontrollerde toplam 525 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına neden olan kaçak ürünlere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.