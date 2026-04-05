Battalgazi’de eğitim gören Mevlana Ortaokulu öğrencisi Muhammed Eymen Dönmez, Ankara’da gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Müsabakaları’nda 62 kilo kategorisinde zirveye çıkarak Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı sporcu, elde ettiği bu dereceyle Malatya’ya gurur yaşattı.

2-5 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen organizasyonda mindere çıkan 8. sınıf öğrencisi Muhammed Eymen Dönmez, 62 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Elde ettiği bu önemli başarıyla hem okulunu hem de Malatya’yı gururlandıran genç sporcu, gelecekteki başarıları için de umut verdi.

Başarılı sporcu Muhammed Eymen Dönmez başta olmak üzere, onun yetişmesinde emeği bulunan ailesi ve öğretmenleri tebrik edildi.