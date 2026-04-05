Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği haber geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonuna yaklaşırken, "Okullar ne zaman kapanacak?" ve "Karneler hangi gün verilecek?" soruları yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre yaz tatili geri sayımı resmen başladı. İşte tatil planı yapanları yakından ilgilendiren o tarihler...

2026 KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Yoğun geçen bir eğitim maratonunun ardından öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerine kavuşacak. Okul yönetimlerinin planlamasına göre karne dağıtım törenlerinin genellikle sabah 10:00 ile 11:00 saatleri arasında yapılması bekleniyor.

MEB 2025-2026 GÜNCEL TATİL TAKVİMİ

Planlarını şimdiden netleştirmek isteyen veliler ve öğrenciler için MEB'in resmi takvimi şu şekilde şekillendi:

İkinci Dönem Ara Tatili: 16 Mart - 20 Mart 2026

16 Mart - 20 Mart 2026 Okulların Kapanış Tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma

26 Haziran 2026 Cuma Yaz Tatili Başlangıcı: 26 Haziran 2026

Not: 26 Haziran Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte yaklaşık üç ay sürecek olan büyük yaz tatili maratonu resmen başlamış olacak.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Haziran ayının son haftasında başlayacak olan tatil, Eylül ayına kadar devam edecek. Bu yılki takvimde dikkat çeken en önemli detay, yaz tatilinin Haziran ayının son günlerine sarkması oldu.

Peki, yeni eğitim dönemi ne zaman başlayacak? MEB'in önümüzdeki yıl için hazırlayacağı takvimde bir değişiklik olmazsa, 2026-2027 eğitim yılının Eylül ayının ikinci haftasında başlaması öngörülüyor.

Tatil planı yapmadan önce okulunuzun duyurularını takip etmeyi unutmayın.