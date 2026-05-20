Altın fiyatlarında yaşanan dalgalı seyir yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Malatya Kuyumcular Odası tarafından açıklanan güncel verilere göre, gram altın ve ziynet altın grubunda yeni fiyatlar belli oldu.

Özellikle son dönemde yükseliş eğilimi gösteren altın piyasasında, vatandaşlar “bugün altın ne kadar oldu?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Güncellenen rakamlarla birlikte çeyrek altın 11 bin TL seviyesine yaklaşırken, Cumhuriyet altını ise 110 bin TL bandında işlem görüyor.

20 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şöyle:

Cumhuriyet 2.5 — Alış: 105.200 TL | Satış: 110.000 TL

Ata Lira — Alış: 43.280 TL | Satış: 45.260 TL

Liralık Altın — Alış: 42.080 TL | Satış: 44.000 TL

Yarım Altın — Alış: 21.040 TL | Satış: 22.000 TL

Çeyrek Altın — Alış: 10.520 TL | Satış: 11.000 TL

14 Ayar — Alış: 3.670 TL | Satış: —

22 Ayar Bilezik — Alış: 5.960 TL | Satış: 6.360 TL

24 Ayar Altın — Alış: 6.510 TL | Satış: 6.690 TL.