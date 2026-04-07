MALATYA - Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından biri olan İnönü Üniversitesi, 51. yaşını kutlarken tarihine yön veren isimleri unutmadı. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen "40 Yıllık Çınarlar" paneli, hem duygusal anlara sahne oldu hem de üniversitenin gelişim serüvenini gözler önüne serdi.

REKTÖR AKPOLAT VE ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ TAM KADRO KATILDI

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat’ın ev sahipliğindeki panele; rektör yardımcıları, genel sekreter, akademik kadro ve çok sayıda öğrenci katıldı. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Rektör Danışmanı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, "Gençliğimiz burada geçti, bu kurum bize çok şey kattı" diyerek 40 yılı aşkın sürenin özetini yaptı.

BİR KURUMUN DÖNÜŞÜMÜ

Panelin en dikkat çeken konuşmalarından birini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Eğitim-Öğretim Şube Müdürü Erol Şahingil yaptı. 1983 yılında göreve başladığında daktilo ile işlem yapıldığını hatırlatan Şahingil, dijitalleşme sürecini şu sözlerle anlattı:

"Kurumları ayakta tutan asıl güç binalar değil, insanların emeği ve dayanışmasıdır. Teknoloji değişse de sorumluluk bilinci ve saygı bakidir."

"SINIRLI İMKANLARDAN BİLİMSEL ÜRETİM MERKEZİNE"

Prof. Dr. Rıfat Güneş, üniversitenin ilk yıllarındaki kısıtlı imkanlara rağmen kurulan "bu üniversite büyüyecek" hayalinin bugün gerçeğe dönüştüğünü vurguladı. Prof. Dr. Abdullah Korkmaz ise kurumsallaşmanın ve şehirle bütünleşmenin önemine dikkat çekerek, ortak kimlik vurgusu yaptı.

VEFA PLAKETLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Tekniker Hüseyin Dulkadir’in ekip çalışmasının gücüne değindiği konuşmasının ardından, üniversiteye uzun yıllar emek veren akademik ve idari personele vefa plaketleri takdim edildi. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.