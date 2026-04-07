Malatya’nın Battalgazi ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirecek bir adım atıldı. Belediye Meclisi’nin Nisan ayı birinci birleşiminde görüşülen gündem maddeleri arasında yer alan Çamurlu Mahallesi Akoğuz Kışlası’na ilişkin imar planı değişikliği, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda uygun bulunarak kabul edildi. Kararla birlikte Güney Kuşak Yolu’nun güzergahında düzenleme yapılmasının önü açıldı.
Gündemin beşinci maddesinde yer alan Çamurlu Mahallesi Akoğuz Kışlası imar plan değişikliğine dair İmar Komisyonu Raporu şu şekilde:
“Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin talebiyle; Malatya ili Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi Akoğuz Kışlası içerisinde plan paftasında sınırları belirli olan alanda Güney Kuşak yolunun devamlılığının sağlanması amacı ile yol güzergahının düzenlenmesine ilişkin hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna karar verildi.”