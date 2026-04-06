Malatya’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Şehir Mezarlığı Camii’nin yeniden yapılması için bir yıl önce önemli bir adım atıldı. Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü ile Karaca Zücc. Tic. San. A.Ş. adına iş insanı Arif Karaca arasında caminin yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaptığı açıklamada depremde zarar gören caminin hayırsever desteğiyle yeniden yapılacağını belirterek projenin Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade etmişti.

OSMANLI MİMARİSİ TARZINDA YAPILACAK

Protokol kapsamında inşa edilecek caminin toplam inşaat alanı 1800 metrekare olacak. Osmanlı mimarisi tarzında yapılacak caminin kapalı alanında aynı anda 2 bin 200 kişi ibadet edebilecek.

Caminin temel atma töreni yarın yapılacak.