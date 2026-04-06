Tamamı İngilizce yürütülen etkinlikte öğrenciler, Birleşmiş Milletler delegeleri rolünü üstlenerek küresel sorunları tartıştı ve diplomatik becerilerini sergileme fırsatı buldu. Etkinlik, Feyza Aladağ İlhan koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.
7 KOMİTEDE YOĞUN DİPLOMASI TRAFİĞİ
İki gün süren organizasyonda öğrenciler, 7 ayrı komitede aktif rol alarak çözüm önerileri geliştirdi. Etkinlik sonunda dereceye giren delegeler için ödül töreni düzenlendi.
BEYDAĞI ANADOLU LİSESİ'NDEN BÜYÜK BAŞARI
Cansu Babaoğlu danışmanlığında etkinliğe katılan Beydağı Anadolu Lisesi öğrencileri önemli başarılara imza attı. Okuldan 7 öğrenci farklı komitelerde derece elde etti.
9. sınıf öğrencisi Dila Gökçe, Kadın Hakları Komitesi’nde; 11. sınıf öğrencisi Zümrüt Sultan Öz ise Uluslararası İlişkiler Komitesi’nde “En İyi Delege” unvanını kazanarak birincilik elde etti.
GENİŞ KATILIM DİKKAT ÇEKTİ
Etkinliğe Malatya’dan Fetgem, Kanguru Fen Lisesi, Malatya Anadolu Lisesi, Şehriban Günata Anadolu Lisesi, Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi, Hacı Avni İmam Hatip Lisesi, Kernek Anadolu Lisesi, Fuat Sezgin Anadolu Lisesi, Akçadağ Fatih Fen Lisesi, Doğanşehir Fen Lisesi, Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi, Akmercan Anadolu Lisesi ve Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesi katılım sağladı.
MUNTEGRAL etkinliği, gençlerin uluslararası perspektif kazanmasına katkı sunarken, Malatya’da eğitim alanında önemli bir organizasyon olarak öne çıktı.