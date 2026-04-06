Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, cezaevi alanı içerisinde hayata geçirilecek projenin ilçede acil sağlık hizmetlerine erişimi hızlandıracağını belirtti. Stratejik konumuyla dikkat çeken istasyonun, çevre yoluna yakın olması sayesinde vakalara daha kısa sürede müdahale edileceği vurgulandı.

Başkan Ulutaş yaptığı açıklamada, ilçenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımların sürdüğünü ifade ederek, “Bu istasyon sayesinde bölgemize hızlı, etkin ve kesintisiz sağlık hizmeti sunulacak. Acil durumlara müdahale süresi önemli ölçüde kısalacak” dedi.

Yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu’nun tamamlanmasıyla birlikte Akçadağ’da sağlık hizmetlerinin daha güçlü ve erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor.