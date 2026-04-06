Türkiye’de ekonomik baskı en çok yaşlı nüfusu etkiliyor. 2002 yılında 45 bin seviyesinde olan borçlu yaşlı sayısı, yıllar içinde çarpıcı bir artış göstererek 2025’in ilk 9 ayında 2.5 milyonu aştı. Bu, yaklaşık 64 katlık bir yükselişe işaret ediyor.

Artan enflasyon, temel ihtiyaç maliyetlerindeki yükseliş ve sabit gelirle geçinmenin zorluğu, yaşlı vatandaşları borçlanmaya iten başlıca nedenler arasında gösteriliyor. Özellikle emekli maaşlarının alım gücündeki düşüş, kredi ve kredi kartı kullanımını artırırken, geri ödeme zorluklarını da beraberinde getiriyor.

Yaşlı nüfusun borç sarmalına girmesi, yaşam kalitesini düşürürken sosyal destek ihtiyacını da artırıyor. Önümüzdeki dönemde alınacak ekonomik ve sosyal politikaların bu kırılgan grubu merkeze alması gerektiği vurgulanıyor.