Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Haydar Güler, kayısı bahçesinde traktörüyle ilaçlama yaptığı sırada araçtan indi. Bu esnada el freni çekilmeyen traktör hareket etti.

Hareket eden traktörü durdurmak isteyen Güler, aracın peşinden koştuğu sırada dengesini kaybederek traktörün altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Haydar Güler için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güler, daha sonra Akçadağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak 61 yaşındaki çiftçi, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Haydar Güler’in cenazesinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından yarın mahalle mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, traktör kazasıyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirirken, benzer kazaların yaşanmaması için tarım araçlarının kullanımında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.