Ağılbaşı’nın bulunduğu bölge, Anadolu ile Mezopotamya arasındaki geçiş güzergâhı üzerinde yer alıyor. Özellikle Tohma Çayı vadisi, tarih boyunca ticaret ve göç yollarının kesişim noktası oldu. Bu stratejik konum nedeniyle bölgede:
Hititler
Asurlular
Persler
gibi birçok medeniyet egemenlik kurdu.
Roma’dan Selçuklu’ya Kesintisiz Yerleşim
Bölge, Roma döneminde askeri ve ticari merkez olarak kullanılırken, Bizans döneminde dini bir merkez haline geldi. 7. yüzyılda İslam ordularının bölgeye gelmesiyle birlikte Darende ve çevresi farklı medeniyetlerin hakimiyetine girdi. Tüm bu süreçte yerleşimin kesintiye uğramaması dikkat çekti.
1071 Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu’ya gelen Türkler, bölgeye yerleşerek kaleden ovaya doğru yayılım gösterdi. Bu dönemde Türkmen boylarının yerleşmesiyle bugünkü köy ve mahallelerin temelleri atıldı. Ağılbaşı’nın kökeni de bu yerleşim sürecine dayanıyor.
Engüzek’in Kuruluş Hikayesi
Ağılbaşı’nın eski adı olan Engüzek, özellikle 16. yüzyılda yaşanan gelişmelerle şekillendi. Rivayetlere göre, Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim döneminde yaşanan mücadelelerin ardından bölge halkı göçe zorlandı.
Bu süreçte halkın bir kısmı:
Elbistan
Hekimhan
Engüzek (Ağılbaşı)
bölgelerine yerleşti.
Köyün bugünkü yapısının temeli ise Hacı Süleyman ve oğullarının bölgeye yerleşmesiyle atıldı. Daha sonra Tatarlar ve Şüştüler gibi farklı grupların da katılımıyla mahalle, aşiret ve aile temelli bir yerleşim yapısı kazandı.
Tarihi Kalıntılar Gün Yüzüne Çıkmayı Bekliyor
Ağılbaşı Mahallesi ve çevresi, önemli arkeolojik buluntulara da ev sahipliği yapıyor. Bunların başında gelen Avcanı Tepesi Tümülüsü, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak korunuyor. Tümülüsün Roma dönemine ya da daha eski bir tarihe ait olduğu değerlendiriliyor.
Bölgede ayrıca:
Dağlık alanlarda eski taş yapı kalıntıları
Terk edilmiş yerleşim izleri
Eski tarım alanları
gibi birçok tarihi unsur bulunuyor. Bu durum, yerleşimin yüzyıllar boyunca farklı noktalara kayarak varlığını sürdürdüğünü gösteriyor.
Beldeydi, Mahalle Oldu
Ağılbaşı, 1966 yılında belde statüsüne kavuştu. 2012 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile mahalle statüsüne dönüştürüldü.
Keşfedilmeyi Bekleyen Tarih
Bugün Ağılbaşı (Engüzek), sadece bir mahalle değil;
Binlerce yıllık tarihsel bir hattın parçası
Göçler ve sürgünlerle şekillenmiş bir yerleşim
Arkeolojik açıdan zengin ancak yeterince araştırılmamış bir bölge
olarak öne çıkıyor.