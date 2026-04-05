Malatya tarımında yeni bir devir resmen başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürürlüğe koyduğu devrim niteliğindeki yönetmelik, Malatya Ovası'ndan Doğanşehir’e, Akçadağ’dan Battalgazi’ye kadar tüm arazi sahiplerini çok yakından ilgilendiriyor. Eğer Malatya sınırları içerisinde bir karış toprağınız varsa, bu detayları bilmeden hareket etmeyin; tapu kayıtlarında yeni bir dönem başlıyor..

MALATYA OVASI "KORUMA KALKANI" ALTINA ALINDI!

Yeni yönetmelikle birlikte Malatya’nın dünyaca ünlü kayısı bahçeleri ve tarım arazileri artık “bilimsel kriterlere” göre yönetilecek. Özellikle Malatya Ovası gibi "Büyük Ova" statüsündeki yerlerde kuş uçurtulmayacak.

İşte Malatyalı arazi sahiplerini bekleyen 3 kritik değişiklik:

Tapulara Şerh Düşülecek: Tarımsal sit alanı ilan edilen bölgeler doğrudan tapu kayıtlarına işlenecek. "Arazime ev yaparım" ya da "Sanayiye açarım" dönemi, Malatya’nın engebeli ve verimli arazileri için tarihe karışıyor.

Kayısı Bahçelerine Özel Sınıflandırma: Malatya'nın can damarı olan kayısı alanları "Dikili Tarım Arazisi" olarak tescilleniyor. Bu, arazilerin keyfi olarak parçalanmasını ve amaç dışı kullanımını tamamen engelleyecek.

Valilik Denetimi Kapıda: Malatya Valiliği, şehirdeki tüm arazilerin kullanım planını (AKUP) denetleme yetkisine sahip oldu. Erozyon riski taşıyan bölgelerde özel koruma tedbirleri uygulanacak.

PLANSIZ KULLANIMIN CEZASI AĞIR OLABİLİR

Artık her isteyen istediği yere istediği projeyi yapamayacak. 1/5.000 ve 1/25.000 ölçekli haritalarla Malatya’nın toprağı, su potansiyeli ve iklimi analiz edildi. Bu planlara uymayan arazi sahipleri, sürdürülebilir üretim hedefi kapsamında ciddi kısıtlamalarla karşılaşabilir.

Malatya’da arazisi olanlar için "Arazi Kullanım Planlaması" süreci resmen başladı. Toprağınızın değerini ve statüsünü öğrenmek için e-Devlet ve Tapu Kadastro üzerinden güncellemeleri takip etmeyi unutmayın!