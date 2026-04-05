ABD Başkanı Donald Trump ve İran yönetimi arasındaki gerginlik, karşılıklı restleşmelerle zirve noktasına ulaştı. Trump'ın İran'ın enerji altyapısını ve köprülerini hedef alan ağır tehditlerine, İran cephesinden küresel piyasaları titretecek bir hamleyle karşılık verildi.

"BEYAZ SARAY APTALCA HATALARINI ANLAYACAK"

İran Lideri Ayetullah Mücteba Hamaney’in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD'yi açıkça uyardı. Velayeti, Direniş Cephesi'nin stratejik planlarını ifşa ederek şu ifadeleri kullandı:

"Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle bitebileceğini yakında anlayacaktır. Bizim için Babu'l Mendeb Boğazı da Hürmüz Boğazı gibidir."

TRUMP "HER ŞEYİ HAVAYA UÇURURUM"

Gerilimi tırmandıran ilk kıvılcım, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla gelmişti. Trump, İran ile hızlı bir anlaşma sağlanamaması durumunda ülkenin petrol kaynaklarını ele geçireceğini ve altyapısını yerle bir edeceğini söyledi:

Trump, "Köprülerin ve enerji santrallerinin yıkıldığını göreceksiniz" diyerek en sert senaryoyu masaya koydu. Anlaşma Kapısı Açık mı? Tehditlerine rağmen "Sanırım yarın bir anlaşmaya varabilirim, şu an müzakere ediyorlar" diyerek açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.

KÜRESEL TİCARET TEHLİKEDE BOĞAZLAR KAPATILIRSA NE OLUR?

İran'ın tehdidi sadece diplomatik bir söylemden ibaret değil. Babu'l Mendeb ve Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve ticari nakliyatının ana damarları konumunda.

Hürmüz Boğazı: Dünya petrol sevkiyatının yaklaşık %20'sinin geçtiği nokta. Babu'l Mendeb: Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan, Süveyş Kanalı trafiğinin kilit geçidi.

Eğer İran bu iki noktada kontrolü ele geçirir veya trafiği durdurursa, küresel enerji fiyatlarının önlenemez bir yükselişe geçmesi ve tedarik zincirinin tamamen kırılması bekleniyor.

Sizce bu restleşme büyük bir savaşa mı yoksa son dakika anlaşmasına mı evrilecek? Yorumlarınızı bekliyoruz.