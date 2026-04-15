ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden gerilim hattında tüm dengeleri değiştirecek açıklamalara imza attı. ABC News’e konuşan Trump, bölgedeki geçici ateşkes sürecinin sonuna gelindiğini belirterek, önümüzdeki 48 saatin dünya tarihi açısından kritik gelişmelere gebe olduğunun sinyalini verdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ İKİ GÜN İNANILMAZ OLACAK"

Trump, küresel kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamasında, “Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız” ifadelerini kullandı. Bu sözler, bölgede yeni bir askeri operasyonun mu yoksa dev bir diplomatik hamlenin mi yolda olduğu sorusunu gündeme taşıdı.

İKİ SENARYO YA ANLAŞMA YA TOPYEKÜN YIKIM

İran’ın kapasitesine yönelik net mesajlar veren Trump, sürecin nihai sonucuna dair iki sert ihtimali masaya koydu:

Diplomatik Uzlaşı: "Bir anlaşma yapılması en iyisi olur, çünkü o zaman yeniden inşa edebilirler." Kapasitenin Yok Edilmesi: Anlaşma sağlanamazsa, İran’ın askeri ve ekonomik kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması.

"BEN OLMASAYDIM DÜNYA PARAMPARÇA OLURDU"

Kendi liderlik döneminin küresel barış için kilit taş olduğunu savunan Trump, İran’daki radikal unsurların temizlendiğini iddia etti. Çarpıcı bir özgüvenle konuşan ABD Başkanı, “Eğer ben başkan olmasaydım dünya paramparça olurdu” diyerek mevcut kriz yönetimindeki rolünün altını çizdi.

GÖZLER 48 SAATE KİLİTLENDİ

Ateşkesin uzatılmayacağının kesin bir dille ifade edilmesi, Orta Doğu’da tansiyonu zirveye çıkardı. Uluslararası analistler, Trump’ın "iki gün" vurgusunun ardından ABD ordusunun veya müttefiklerinin stratejik bir hamle yapıp yapmayacağını yakından takip ediyor.