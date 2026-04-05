Malatya’da bugün yaşamını yitiren vatandaşların cenaze bilgileri açıklandı. İşte şehir genelinde defnedilen vefat edenlerin detayları:
Bedriye Ceylan (78, K) – Merkez Beydağı Mah. Gümüş Sk. No:5/2/7, Battalgazi. Şehir Mezarlığı’na defnedildi.
Tulunay Dağlı (93, K) – Çilesiz Mah. Seyhan Semercioğlu Cd. Vera Park 2 Konutları, Yeşilyurt. Şehir Mezarlığı’na defnedildi.
Melihat Göğebakan (90, K) – Karagözler Cami Taziye Yeri, Kernek Mah. Şehir Mezarlığı’na defnedildi.
Sevim Yapıcı (67, K) – İlyas Mah. Serçe Sk. No:16, Yeşilyurt. Şehir Mezarlığı’na defnedildi.
Çiğdem Karagülle (45, K) – Bostanbaşı Mah. Çiftlik Sk. Armakent Sit., Yeşilyurt. Şehir Mezarlığı’na defnedildi.
Merve Özkul (37, K) – Bostanbaşı Mah. Barguzu Cd. Prestij Merkez Konutları No:158, Yeşilyurt. Şehir Mezarlığı’na defnedildi.
Gülser Baydoğan (70, K) – Karakavak Mah. Sibel Sk. No:12/1, Yeşilyurt. Şehir Mezarlığı’na defnedildi.
Ali Balık (73, E) – Kültür Mah. Hürriyet Cd. No:68/1/2, Akçadağ. Akçadağ Merkez Mezarlığı’na defnedildi.
Ayşe Fatma Geyik (94, K) – Bahçelievler Mah. Malatya Cd. No:57, Kuluncak. Karıncalık Mah. Mezarlığı’na defnedildi.
Vahap Yalçın (71, E) – Zaviyé Mah. Kitabe Sk. No:43/2, Yeşilyurt. Kozdere Mah. Mezarlığı’na defnedildi.
Refik Günata (80, E) – Özalper Mah. Şehit İ. Alpay Bulvarı No:2, Yeşilyurt. Barguzu Mah. Mezarlığı’na defnedildi.
Bebek Biradlı (0, E) – Zaviyé Mah. Tevfik Temelli Cd. Ege Sk. Gül Ap., Yeşilyurt. Banazı Mah. Mezarlığı’na defnedildi.
İmam Koyupınar (87, E) – Bekiruşağı Mah. Büyükköy Küme Evleri No:30, Akçadağ. Bekiruşağı Mezarlığı’na defnedildi.