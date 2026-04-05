Battalgazi Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’un 21. haftasında adeta küllerinden doğdu. Siverek deplasmanında sezonun en kritik sınavlarından birini veren Malatya temsilcisi, son dakikalarda bulduğu golle şampiyonluk yarışındaki iddiasını perçinledi.

SİVEREK’TE SESSİZLİĞİ EYMEN AVCI BOZDU!

Mersin bölgesi hakemi Emircan Karaçalı’nın yönettiği karşılaşma, tam bir taktik savaşına sahne oldu. İki ekibin de kontrollü oyun sergilediği mücadelenin kaderi 88. dakikada değişti. Sahneye çıkan Eymen Avcı, kaydettiği kritik golle Siverek tribünlerini sessizliğe gömerken, Battalgazi cephesinde büyük bir sevinç yaşattı. Sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-siyahlılar, altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

PUAN DURUMU KIZIŞTI PLAY-OFF HATTI ALEV ALEV!

Bu galibiyetle puanını 44’e çıkaran Battalgazi Belediyespor, ligde 5. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Zirve mücadelesinde Viranşehir Belediyespor 58 puanla liderliğini sürdürürken, Battalgazi’nin bu galibiyeti üst sıralardaki dengeleri tamamen değiştirdi.

BAL 2. GRUP’TA 21. HAFTA SONUÇLARI:

Siverek Bld. 0 – 1 Battalgazi Bld.

0 – 1 Malatyaspor 3 – 0 Aksaray Gençlik

3 – 0 Kocasinan Şimşek 0 – 4 Viranşehir Bld.

0 – 4 Onikişubat İdman 1 – 8 Şanlıurfa BŞB

HEDEF TFF 3. LİG!

2025-2026 sezonu statüsüne göre, 10 gruptan toplam 50 takımın play-off mücadelesi vereceği ligde, sadece 5 takım TFF 3. Lig’e yükselebilecek. Battalgazi Belediyespor, aldığı bu kritik galibiyetle Malatya’nın profesyonel lig hayalini diri tutmaya devam ediyor.