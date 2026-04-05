Malatya'da futbol şöleni Nesine 3. Lig’de heyecan fırtınası estiren Malatya Yeşilyurtspor, kendi evinde ağırladığı Karaköprü Belediyespor’u gol yağmuruna tuttu. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan ve adeta nefeslerin kesildiği mücadelede tam 8 gol sesi çıktı.

YEŞİLYURTSPOR MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Güney Tutcuoğlu ile perdeyi açan Yeşilyurtspor, oyunun sinyallerini ilk saniyelerden verdi. Konuk ekip Karaköprü Belediyespor 6. dakikada Fatih Gök ile karşılık verip umutlansa da, Malatya temsilcisi kontrolü bırakmadı. 21. dakikada Tayyib Kanarya ve 34. dakikada yine sahneye çıkan Güney Tutcuoğlu’nun golleriyle soyunma odasına 3-1’lik rahat bir skorla gidildi.

İKİNCİ YARIDA GOL SHOW DEVAM ETTİ

Baskısını ikinci devrede de azaltmayan Yeşilyurtspor, 49’da Ümitcan Ekşi ile farkı açtı. Rakibin 67. dakikadaki çabası skoru 4-2’ye getirse de maçın son bölümleri tam bir gövde gösterisine dönüştü. 86. dakikada Selimcan Temel ve 88. dakikada Ahmet Uzun’un fileleri sarsan golleri, tarihi maçın skorunu tayin etti: 6-2.

PROTOKOL VE TARAFTAR KENETLENDİ

Play-off hattı için kritik öneme sahip olan bu galibiyette tribünler tıklım tıklım doldu. Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit de tribündeki yerlerini alarak takıma destek verdi.

Bu galibiyetle birlikte puanını yükselten Yeşilyurtspor, sergilediği yüksek tempo ve golcü kimliğiyle rakiplerine adeta gözdağı verdi. Malatya ekibi, kalan haftalar öncesi Play-off yolunda ne kadar iddialı olduğunu kanıtlamış oldu.