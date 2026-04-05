MALATYA - 6 Şubat sonrası inşaat hareketliliğinin zirve yaptığı Malatya’da, yeni projeler için hayati bir kriter devreye alındı. Türkiye genelinde su kaynaklarını korumak amacıyla başlatılan seferberlik kapsamında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde radikal bir değişikliğe gidildi. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle, belirli büyüklükteki binalarda "Yağmur Suyu Hasadı" ve "Gri Su Sistemi" kurulumu yasal bir zorunluluk haline getirildi.

HANGİ PROJELER 'SU ENGELİ' İLE KARŞILAŞABİLİR?

Yeni mevzuata göre, projelerinde su depolama ve arıtma sistemlerine yer vermeyen büyük ölçekli yapılara onay çıkmayacak. İşte Malatya'daki yeni yapılaşmada ruhsat almak için şart koşulan kriterler:

2 Bin Metrekareyi Aşan Parseller: Bu büyüklükteki tüm yeni projelerde yağmur suyu toplama sistemi zorunlu.

1000 Metrekareden Büyük Çatılar: Çatı alanı bin metrekareyi geçen binalarda sistem kurulumu şart.

7 Metreküp Üzeri Depolar: Depo hacmi bu sınırı geçen yapılar yönetmeliğe uymak zorunda.

AVM, OTEL VE KAMU BİNALARI İÇİN "GRİ SU" ŞARTI

Sadece yağmur suyu değil, lavabo ve duşlardan gelen "gri suyun" geri kazanılması da artık mecburi. Malatya'da inşa edilecek dev tesisler şu şartlara tabi olacak:

200 yatak kapasitesini aşan otel ve konaklama tesisleri.

10 bin metrekareden büyük alışveriş merkezleri (AVM).

30 bin metrekare üzerindeki tüm kamu binaları.

TEKNİK DETAYLAR TANKLAR NEREYE KURULACAK?

Bakanlık, sistemlerin mimari yerleşimine dair net standartlar da getirdi. Yağmur suyu ve gri su depolama tankları, binaların arka veya yan bahçelerinde yer altına gizlenecek. Ön bahçe kullanılması durumunda ise tankların yoldan en az 2 metre içeride olması şartı aranacak.

MALATYA EKONOMİSİNE VE VATANDAŞIN CEBİNE KATKISI

Bu sistemler sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda büyük bir ekonomi sağlıyor. Kurulan sistemler sayesinde bahçe sulama ve tuvalet rezervuarlarında kullanılan su ücretsiz hale gelecek. Uzun vadede Malatya'daki site aidatlarının düşmesi ve su faturalarının yüzde 40 oranında hafiflemesi hedefleniyor.