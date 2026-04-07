Yetkililerden alınan bilgilere göre, kesintiler işletme bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

YAZIHAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yazıhan ilçesinde 09:30 – 17:00 saatleri arasında Fethiye, Yeni, Mısıdere, Hamidiye, Buzluk, Çivril, Doğuş, Böğürtlen, İriağaç, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Erecek ve Sadıklı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

AKÇADAĞ’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Akçadağ ilçesinde 09:30 – 17:00 saatleri arasında Ilıcak ve Kadıibrahim mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

HEKİMHAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Hekimhan ilçesinde 09:30 – 17:00 saatleri arasında Yeşilköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.

YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Malatya’da çiftçiye kötü haber: Zirai don başlıyor o ilçeler için çileli saatler
Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 13:00 saatleri arasında Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması halinde elektriklerin daha erken verilebileceğini, olası gecikmelere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Muhabir: Mutlu Sarıgül