Bazı sular sadece toprağı değil, ruhu da besler. Malatya’nın göz bebeği Gündüzbey Pınarbaşı’ndan gürül gürül akan Derme Suyu, aslında göründüğünden çok daha derin ve mistik bir anlam taşıyor. Rivayetlere göre bu bereketli kaynağın hikâyesi; Hz. İsa ve müritlerinin inançlarını yaymak adına çıktıkları, Kudüs'ten Malatya Gündüzbey'e uzanan zorlu bir yolculuk ile başlıyor.

SUSUZLUKTAN ÇATLAYAN DUDAKLAR VE BİR MUCİZE

Efsaneye göre, çok eski çağlarda Hz. İsa ve müritlerinin yolu Malatya’nın bu bereketli topraklarına düşer. Günlerce süren yolculuk, kavurucu sıcak ve bitmek bilmeyen yollar... Müritlerin susuzluktan takati kesilir. Ölümle burun buruna geldikleri o an, Hz. İsa müritlerinin çaresiz yakarışına sessiz kalmaz.

Elindeki asayı büyük bir inançla Gündüzbey’in sert kayalıklarına saplar. O an yer yerinden oynar! Kayaların kalbinden ak köpüklü, buz gibi bir su fışkırmaya başlar. İşte o gün fışkıran o su, bugün Malatya’nın hayat kaynağı olan Derme Suyu’dur.

"DER-İ MESİH"TEN DERME SUYU’NA İSİMDEKİ GİZLİ ŞİFRE

Bu suyun sadece adı bile başlı başına bir tarih barındırıyor. Rivayete göre, bu mucize sonrası suyun fışkırdığı noktaya bir kapı/ibadethane yapılır ve buraya "Der-i Mesih" (Mesih’in Kapısı) ismi verilir. Yüzyıllar içinde bu isim halk dilinde yuvarlanarak bugün bildiğimiz "Derme" haline dönüşür. Tarihçiler ve yerel araştırmacılar için bu isim benzerliği, suyun kutsiyetine dair en büyük kanıt olarak kabul ediliyor.

BUGÜN HÂLÂ AYNI COŞKUYLA AKIYOR

Şimdilerde Gündüzbey’e gidenler, sadece bir akarsu görmüyor; aynı zamanda doğanın ve tarihin el ele verdiği bir tefekkür köşesine şahitlik ediyor:

Sinirleri Yatıştıran Huzur: Pınarbaşı’nın çağlayan sesi, modern dünyanın stresini bıçak gibi kesiyor.

Bolluk ve Bereket: Bu suyun geçtiği her yer meyve bahçesine, her ağaç birer şifa kaynağına dönüşüyor.

Fırat'a Uzanan Hasret: Derme Suyu, Gündüzbey'den başlayan yolculuğunu Malatya'nın bereketli ovalarını sulayarak Fırat Nehri'nde noktalıyor.

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİR HAZİNE

Eğer yolunuz Malatya’ya düşerse; sadece suyu izlemeye değil, o suyun hikayesini dinlemeye de Gündüzbey’e uğrayın. Kayaların içinden gümbür gümbür gelen bu sesin, binlerce yıl öncesinden gelen bir şükür nidası olduğunu hissedeceksiniz.

Malatya Gündüzbey Derme Suyu, sadece bir doğa harikası değil, insanlık tarihinin en gizemli yolculuklarından birinin canlı şahididir