Malatya’da altın piyasası haftanın ortasında hareketliliğini sürdürüyor. 8 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncel altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Özellikle gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki değişim dikkat çekerken, 14 ayar altındaki alış fiyatının bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre 8 Nisan 2026 tarihinde Malatya’da güncel altın fiyatları:

Beşibirlik — Alış: 221.880,00 TL | Satış: 237.480,00 TL

Cumhuriyet Eski 2,5 — Alış: 110.940,00 TL | Satış: 117.340,00 TL

Cumhuriyet Yeni 2,5 — Alış: 110.940,00 TL | Satış: 118.740,00 TL

Liralık Eski — Alış: 44.376,00 TL | Satış: 46.936,00 TL

Liralık Yeni — Alış: 44.376,00 TL | Satış: 47.496,00 TL

Ata Lira Eski — Alış: 46.178,00 TL | Satış: 49.240,00 TL

Ata Lira Yeni — Alış: 46.178,00 TL | Satış: 49.380,00 TL

Yarım Eski — Alış: 22.188,00 TL | Satış: 23.468,00 TL

Yarım Yeni — Alış: 22.188,00 TL | Satış: 23.748,00 TL

Çeyrek Eski — Alış: 11.094,00 TL | Satış: 11.734,00 TL

Çeyrek Yeni — Alış: 11.094,00 TL | Satış: 11.874,00 TL

22 Ayar Bilezik — Alış: 6.330,40 TL | Satış: 6.809,80 TL

14 Ayar — Alış: — | Satış: 3.882,80 TL

24 Ayar Gram Altın — Alış: 6.899,00 TL | Satış: 7.124,10 TL

Muhabir: TAHİR ÖZÇELİK