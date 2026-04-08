Malatya güne bulutlu başladı ancak öğleden sonrası için uyarılar peş peşe geldi. Hem kuvvetli sağanak hem de çığ riski kapıda! İşte Malatya’da ilçe ilçe son durum...

MALATYA’DA GÖKYÜZÜ KARARIYOR KUVVETLİ SAĞANAK VE ÇIĞ TEHLİKESİ KAPIDA!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre Malatya ve çevresinde hava durumu alarm veriyor. Bölge genelinde etkili olması beklenen çok bulutlu hava, öğleden sonra yerini şiddetli sağanak yağışa bırakacak. Özellikle kuzeybatı kesimlerinde yağışların çok daha kuvvetli olması beklenirken, yüksek kesimler için kritik bir uyarı daha yapıldı.

O SAATLERE DİKKAT SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Malatya merkez ve ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren hava hareketliliği artacak. Malatya'nın kuzeybatı kesimleri ile komşu iller Tunceli ve Bingöl hattında yağışların kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette eseceği bildirildi.

KRİTİK UYARI ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ!

Hava durumu raporunda sadece yağış değil, hayati bir risk de öne çıkıyor. Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ ve ani kar erimesi riski bulunuyor. Yetkililer, dik yamaçlarda yaşayan vatandaşları ve sürücüleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı "tedbirli olun" diyerek uyardı.

MALATYA İLÇE İLÇE HAVA DURUMU TAHMİNİ

Hangi ilçede hava nasıl olacak? İşte sıcaklıklar ve beklenen yağış durumu:

Bugün öğleden sonra Malatya’nın her köşesinde hava durumu değişiyor. İşte ilçelere göre beklenen durum ve sıcaklıklar:

Merkez: Kuvvetli Sağanak Yağışlı (16°C)

Akçadağ: Kuvvetli Sağanak Yağışlı (16°C)

Arapgir: Kuvvetli Sağanak Yağışlı (12°C)

Arguvan: Kuvvetli Sağanak Yağışlı (13°C)

Battalgazi: Sağanak Yağışlı (17°C)

Darende: Kuvvetli Sağanak Yağışlı (16°C)

Doğanşehir: Kuvvetli Sağanak Yağışlı (15°C)

Doğanyol: Sağanak Yağışlı (17°C)

Hekimhan: Kuvvetli Sağanak Yağışlı (14°C)

Kale: Sağanak Yağışlı (17°C)

Kuluncak: Kuvvetli Sağanak Yağışlı (15°C)

Pütürge: Sağanak Yağışlı (15°C)

Yazıhan: Kuvvetli Sağanak Yağışlı (19°C)

Yeşilyurt: Sağanak Yağışlı (16°C)

Önemli Not: Özellikle kuvvetli yağış beklenen Akçadağ, Arapgir, Hekimhan ve Yazıhan gibi ilçelerde ulaşımda aksamalar ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalıdır.