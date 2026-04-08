Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen taşkında sele kapılan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çevre illerden de destek ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taşarken, su baskınları ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın sırasında sele kapılan bir araçtan haber alınamaması üzerine ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.Yapılan çalışmalar sonucu araca ulaşan ekipler, araç içerisinde bulunan 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadirli Belediye Başkanı Mert Olcar yaptığı açıklamada, "Sele kapılan araca ulaştık. Araç içerisinde bulunan 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, taşkınların etkili olduğu bölgeye çevre illerden çok sayıda arama kurtarma ve destek ekibi sevk edildi. Belediye ve ilgili kurum ekipleriyle birlikte çalışmaların aralıksız sürdüğü, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi ve su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.