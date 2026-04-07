İlk yangın gündüz Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi Şehit Ali Polat Sokak’ta meydana gelirken, bir diğer yangın ise gece Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi Güvenler Caddesi üzerinde çıktı.

Her iki yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla olay yerlerine sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin büyümesini ve çevredeki yapılara sıçramasını önleyerek yangınları kontrol altına aldı. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Söndürülen yangınlarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, odunluklarda maddi hasar oluştu. Olaylarla ilgili incelemeler sürüyor.